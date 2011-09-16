09:22 Виктория Ларьер: «Я испытывала напряжение, но по ходу матча почувствовала себя комфортно»|0
12:30 Ана Иванович: «Постоянно думаю о дедушке»|4
09:58 Агнешка Радванска стала пятой старшей сестрой в Открытой эре, обыгравшей младшую на турнирах «Большого шлема»|0
14:44 Джейми Маррей: «Радванска против Радвански! Нарочно не придумаешь»|2
09:30 Первак и Душевина вышли в основную сетку турнира в Нью-Хейвене|1
23:00 Первак проиграла в первом круге квалификации в Цинциннати|0
17:01 Агнешка Радванска: «Сыграть три турнира в одну неделю трудно, но такое случается только раз в четыре года»|1
09:37 Аюми Морита: «В первых двух сетах не я играла плохо, а Урсула играла отлично»|2
20:50 Агнешка Радванска: «Многим доктор Хаус не нравится, но я считаю его смешным»|17
22:07 Агнешка Радванска: «Мой любимый чизкейк – шоколадно-кокосовый»|0
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