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    Теннис Ксения Первак – Урсула Радванска

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Ксения ПервакРоссия
    2 4
    Урсула РадванскаПольша
    Турнир Tashkent Open. Женщины. Ташкент, Узбекистан, сентябрь. Полуфинал Полуфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 16 сентября 2011, 10:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    Четвертьфинал Счет
     Ксения Первак –  Виктория Ларрье
    		 6:1 6:2
     Елена Даниилиду –  Урсула Радванска
    		 3:6 6:4 4:6

    Будущие соперники

    Финал –  Ева Бирнерова
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