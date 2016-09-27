14:28 Рейтинг WTA. Возняцки вошла в Топ-25, Севастова – в Топ-30, Осака – в Топ-50, Цуренко – в Топ-60|1
22:23 Леся Цуренко: «Ради титула пришлось отдать все, что у меня было»|0
13:30 Гуанчжоу (WTA). Цуренко обыграла Янкович и завоевала второй титул|2
13:44 Гуанчжоу (WTA). 1/2 финала. Янкович обыграла Конюх|0
19:59 Винчи в четвертый раз вышла в четвертфинал US Open |3
10:17 Рейтинг WTA. Свитолина вошла в Топ-20, Макарова – в Топ-30, Родина – в Топ-100|1
19:27 US Open. Макарова в первом круге сыграет с Сереной Уильямс, Кузнецова – со Скьявоне|91
10:11 Евгения Родина: «Очень рада обыграть Янкович. Все три предыдущих матча ей проиграла»|0
20:34 Хертогенбош (WTA). Родина в первом круге сыграет с Галфи, Бенчич вернется в тур|2
22:00 Ролан Гаррос. Квалификация. Хромачева вышла во второй круг, Родина, Лейкина выбыли|6
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