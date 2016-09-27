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    Теннис Tsurenko, Lesya – Евгения Родина

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Леся ЦуренкоУкраина
    0 2
    Евгения РодинаРоссия
    Турнир Tashkent Open. Женщины. Ташкент, Узбекистан, сентябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 27 сентября 2016, 07:50
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/16 финала –  Ипек Сойлу
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