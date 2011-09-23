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    Теннис Клара Закопалова – Ваня Кинг

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 4 6
    Клара КукаловаЧехия
    2 6 1
    Ваня КингСША
    Турнир Hansol Korea Open. Женщины. Сеул, Южная Корея, сентябрь. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 23 сентября 2011, 09:55
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/8 финала Счет
     Ирина Бегу –  Клара Кукалова
    		 1:6 1:6
     Ваня Кинг –  Марион Бартоли
    		 6:3 7:5

    Будущие соперники

    Полуфинал –  Мария-Хосе Мартинес-Санчес
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