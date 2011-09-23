09:47 Ваня Кинг: «В моей игре многое изменилось за последний год»|1
16:24 Клара Закопалова: «У меня много болельщиков в Корее, уж не знаю почему»|0
13:07 Ваня Кинг: «В первом сете у меня было много возможностей сделать брейк»|0
11:50 Каролин Возняцки: «В позапрошлом году в четвертом круге я проигрывала Кузнецовой, но в итоге победила»|15
21:49 Каролин Возняцки: «У меня идет игра, и я очень рада выходу в четвертый раунд»|5
21:19 Ваня Кинг: «Я американка, поэтому уверена, что зрители будут меня поддерживать»|0
22:27 Киз стала самой юной с 2005 года теннисисткой, вышедшей во второй раунд US Open|0
15:32 Натали Гранден: «Мы знаем, что можем победить Пешке и Среботник»|0
10:31 Марион Бартоли: «Я играю лучше, чем в Торонто и Цинциннати»|0
20:08 Ярослава Шведова: «Во втором сете они действовали агрессивнее, но мы продолжали гнуть свою линию»|0
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