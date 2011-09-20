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    Теннис Юрика Сема – Юлия Гергес

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    1 1
    Юрика СемаЯпония
    6 6
    Юлия ГергесГермания
    Турнир Hansol Korea Open. Женщины. Сеул, Южная Корея, сентябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 20 сентября 2011, 10:55
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/8 финала –  Елена Даниилиду
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