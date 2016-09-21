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    Теннис Луиза Чирико – Arruabarrena-Vecino, Lara

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6 6
    Луиза ЧирикоСША
    4 7 7
    Лара АррубарренаИспания
    Турнир Hansol Korea Open. Женщины. Сеул, Южная Корея, сентябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 21 сентября 2016, 08:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/32 финала Счет
     Луиза Чирико –  Дуань Ин-Ин
    		 7:5 6:3
     Лара Аррубаррена –  Аранта Рус
    		 6:2 6:2

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Юханна Ларссон
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