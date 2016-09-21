08:11 Петра Квитова: «У меня столько опыта, что поражение в первом сете ничего не значит»|4
13:57 Путинцева, Роджерс, Бертенс претендуют на звание прорыва мая в WTA|20
15:54 Расследование подозрительного матча Australian Open не нашло доказательств коррупции|7
09:52 Винус Уильямс: «Не видела, как играет Чирико. Да и вообще мало чего о ней знаю»|1
17:22 Ролан Гаррос. Квалификация. Хромачева не смогла выйти в основную сетку |5
15:55 Чирико вышла в свой первый полуфинал WTA на обязательном «Премьере»|10
10:59 Вердаско, Монако, Альмагро, Кырстя получили wild card в Мадрид|0
23:20 Богота (WTA). Фалкони и Солер-Эспиноса вышли в финал|0
12:05 Анжелик Кербер: «Очень рада вернуться в Чарльстон – в прошлом году здесь для меня все изменилось»|3
10:59 Лара Аррубаррена: «Ради таких матчей я и играю в теннис»|3
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