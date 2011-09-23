android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Теннис Джоао Соуза – Филиппо Воландри

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    2 0
    Жоао Соуза BRAБразилия
    6 6
    Филиппо ВоландриИталия
    Турнир BCR Open Romania. Мужчины. Бухарест, Румыния, апрель. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 23 сентября 2011, 13:35
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/8 финала Счет
     Жоао Соуза BRA –  Адриан Унгур
    		 4:6 7:6 6:1
     Филиппо Воландри –  Марсель Гранольерс
    		 6:1 6:3  

    Будущие соперники

    Полуфинал –  Флориан Майер
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции



    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    11 июля 2011

    19:15 Робредо снялся с турнира в Баштаде из-за травмы левого бедра|1

    21 июня 2011

    16:26 Томаш Бердых: «Я вполне доволен своей игрой, получил удовольствие от матча»|0

    7 апреля 2011

    22:12 Альберт Монтанес: «Я рад быть здесь, в Касабланке, и надеюсь продолжить удачное выступление»|0

    21 января 2011

    14:35 Габашвили находится под подозрением букмекеров|3

    25 октября 2010

    20:07 Теймураз Габашвили: «Можно сказать, что это были два матча. Первый был ужасный, второй – нормальный»|0

    23 апреля 2010

    22:57 Стали известны обладатели wild card на турнир в Риме|1

    7 февраля 2010

    09:41 Хуан Монако: «Беллуччи переживает лучший момент в своей карьере»|0

    6 февраля 2010

    12:10 Томас Беллуччи: «Это здорово, что в полуфиналах два бразильца»|0

    11:54 Жоао Соуза: «Я не ожидал, что на первом же турнире АТР в карьере дойду до полуфинала»|0

    30 июля 2009

    07:14 Умаг (АТР). Давыденко, Мельцер и Ферреро вышли во второй круг и другие результаты|0



    Лучшие материалы