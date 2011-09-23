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22:57 Стали известны обладатели wild card на турнир в Риме|1
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12:10 Томас Беллуччи: «Это здорово, что в полуфиналах два бразильца»|0
11:54 Жоао Соуза: «Я не ожидал, что на первом же турнире АТР в карьере дойду до полуфинала»|0
07:14 Умаг (АТР). Давыденко, Мельцер и Ферреро вышли во второй круг и другие результаты|0
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