14:11 Братья Брайаны: «Мы по-прежнему прогрессируем, и это хорошо»|0
17:09 Николас Альмагро: «Я провел хороший матч, ни на секунду не терял концентрации»|0
15:41 Ришар Гаске: «Выигрыш третьей партии сыграл очень важную роль»|0
13:45 Флориан Майер: «В четвертом и пятом сетах я с трудом двигался»|0
10:18 Флориан Майер: «Не могу не восхититься подачей Брауна»|1
21:17 Флориан Майер: «Сегодня я играл за место в Топ-20»|0
21:37 Флориан Майер: «Эта победа особенно важна»|0
19:23 Флориан Майер: «Теперь у нас есть шанс в матче с Испанией сделать еще один шаг к финалу»|0
15:01 Флориан Майер: «Очень рад, что впервые в карьере вошел в Топ-30, и хочу забраться еще выше»|0
22:09 Николай Давыденко: «Очень важно, что после этого турнира я вернусь в Топ-30»|35
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