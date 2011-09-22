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    Теннис Карлос Берлок – Флориан Майер

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    2 6 4
    Карлос БерлокАргентина
    6 0 6
    Флориан МайерГермания
    Турнир BCR Open Romania. Мужчины. Бухарест, Румыния, апрель. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 22 сентября 2011, 16:05
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Альберт Рамос-Винолас
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