18:04 Раонич – лидер US Open по количеству эйсов|9
15:36 Жиль Мюллер: «Я слишком быстро потерял веру в победу»|0
01:41 Атланта (АТР). Финал. Роддик обыграл Мюллера|59
13:55 Матье вышел в полуфинал турнира АТР впервые за три года|1
13:39 Поль-Анри Матье: «Именно ради этого я возвращался после травмы»|7
11:35 Джон Изнер: «О теннисе даже думать не хочу»|11
20:43 Париж (АТР). Выставочный турнир. Гулбис обыграл Маррея, Тсонга – Монако, Южный – Клемана и другие результаты|2
22:27 Поль-Анри Матье: «В прошлом году я мог только мечтать о том, чтобы выйти здесь на центральный корт»|1
10:44 Гильермо Гарсия-Лопес: «Поль-Анри всегда был неудобным для меня соперником»|0
22:35 Поль-Анри Матье: «Всегда приятно вернуться туда, где когда-то побеждал»|1
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