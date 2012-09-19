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    Теннис Поль Анри Матье – Жиль Мюллер

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 4
    Поль-Анри МатьеФранция
    7 6
    Жиль МюллерЛюксембург
    Турнир Open de Moselle. Мужчины. Метц, Франция, сентябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 19 сентября 2012, 22:15
    Статус матча завершен
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