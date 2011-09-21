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    Теннис Николас Реневен – Иван Любичич

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    5 5
    Николя РенаванФранция
    7 7
    Иван ЛюбичичХорватия
    Турнир Open de Moselle. Мужчины. Метц, Франция, сентябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 21 сентября 2011, 22:45
    Статус матча завершен
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