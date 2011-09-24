09:22 Виктория Ларьер: «Я испытывала напряжение, но по ходу матча почувствовала себя комфортно»|0
16:45 Франческа Скьявоне: «Здорово, что мне удалось отыграться в такой борьбе. Но плохо, что я довела до этого»|0
13:33 Петра Квитова: «Я была слегка растеряна сегодня»|3
23:00 Первак проиграла в первом круге квалификации в Цинциннати|0
21:01 Шарапова и Чакветадзе сыграют на Центральном корте|4
15:12 Серена Уильямс начнет защиту уимблдонского титула матчем против Резаи|47
20:13 Мария Кириленко: «Надо постараться воспользоваться вылетом Клийстерс»|4
18:43 Отец Кириленко: «Маша преодолела комплекс близкой победы»|2
19:41 Квитова не смогла выиграть турнир в Праге|0
10:15 Магдалена Рыбарикова: «Конечно, я была не в восторге, увидев сетку турнира»|0
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