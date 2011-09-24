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    Теннис Шанель Шиперс – Магдалена Рыбарикова

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Шанель СхиперсЮАР
    2 2
    Магдалена РыбариковаСловакия
    Турнир Guangzhou International Womens Open. Женщины. Гуанчжоу, Китай, сентябрь. Финал Финал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 24 сентября 2011, 06:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    Полуфинал Счет
     Мария Кириленко –  Шанель Схиперс
    		 5:7 7:5 4:6
     Чжэн Цзе –  Магдалена Рыбарикова
    		 5:7 3:6  
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