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    Теннис Жао, Иджинг – Doi, Misaki

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    И-Цинг ЧжаоКитай
    4 3
    Мисаки ДоиЯпония
    Турнир Guangzhou International Womens Open. Женщины. Гуанчжоу, Китай, сентябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 20 сентября 2011, 11:40
    Статус матча завершен
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