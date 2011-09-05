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    Sports.ru

    Теннис Хантусова Д / Ноулз М – Petzschner P / Zahlavova Strycova B

    4 3
    ГантуховаСловакия/НоулзБагамские Острова
    6 6
    СтрыцоваЧехия/ПетцшнерГермания
    Турнир US Open. Микст. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 5 сентября 2011, 01:40
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Даниэла Гантухова/ Марк Ноулз –  Кристина Фузано/ Дэвид Мартин
    		 6:2 7:5
     Барбора Стрыцова/ Филипп Петцшнер –  Ваня Кинг/ Рохан Бопанна
    		 7:6 4:6 10:7

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Мелани Уден,  Джек Сок
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