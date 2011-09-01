15:32 Натали Гранден: «Мы знаем, что можем победить Пешке и Среботник»|0
08:16 Цинциннати (АТР). Пары. Финал. Бхупати и Паес обыграли Ллодра и Зимоньича|2
08:15 Цинциннати (WTA). Пары. Кинг и Шведова стали победительницами турнира|0
08:43 Цинциннати (АТР). Пары. Бхупати и Паес обыграли братев Брайанов и вышли в финал|0
22:26 Цинциннати (АТР). Пары. Ллодра и Зимоньич вышли в финал|0
08:40 Цинциннати (WTA). Пары. Полуфинал. Кинг и Шведова обыграли Макарову и Чжэн Цзе|1
08:36 Цинциннати (WTA). Пары. Полуфинал. Среботник и Пешке выбыли|0
08:04 Цинциннати (АТР). Пары. Братья Брайаны вышли в полуфинал и другие результаты|0
09:00 Цинциннати (WTA). Пары. Макарова и Чжэн Цзе вышли в полуфинал, Кириленко и Петрова выбыли|2
08:39 Цинциннати (АТР). Пары. Ллодра и Зимоньич вышли в четвертьфинал, Лопес и Надаль выбыли и другие результаты|0
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