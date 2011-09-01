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    Теннис Чан Ю-Я / Фирстенберг М – Иванович / Зимоньич

    6 6
    Л. ЧжаньТайвань/ФирстенбергПольша
    3 4
    ИвановичСербия/ЗимоньичСербия
    Турнир US Open. Микст. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 1 сентября 2011, 03:55
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/8 финала –  Елена Веснина,  Леандер Паес
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