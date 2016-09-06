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    Теннис Николь Гиббс & Деннис Новиков – Лаура Зигемунд & Мате Павич

    2 6
    ГиббсСША/НовиковСША
    6 7
    ЗигемундГермания/М. ПавичХорватия
    Турнир US Open. Микст. Нью-Йорк, США, сентябрь. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 6 сентября 2016, 16:11
    Статус матча завершен
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