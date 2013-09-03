08:06 US Open. Пары. Брайаны вышли в четвертьфинал, Стаховский и Южный выбыли и другие результаты|6
06:50 US Open. Пары. Южный и Стаховский вышли в третий круг, Давыденко и Елгин выбыли и другие результаты|0
06:44 US Open. Пары. Макарова и Веснина вышли в третий круг, Кузнецова и Стосур выбыли и другие матчи|0
07:33 US Open. Пары. Макарова и Веснина вышли во второй круг, Хингис и Гантухова выбыли и другие результаты|3
09:06 US Open. Пары. Давыденко и Елгин, Стаховский и Южный вышли во второй круг, Турсунов и Ниеминен выбыли и другие матчи|0
23:03 Роберт Линдстедт: «Нестор решил не доигрывать этот сезон со мной. Буду играть с агентом Маррея»|0
16:40 Нестор стал первым игроком, одержавшим 900 парных побед|2
17:20 Мартина Хингис: «Сейчас у нас US Open, потом азиатская серия, а дальше посмотрим»|0
16:06 Даниэла Гантухова: «Хингис играет так же, как раньше. Может, даже лучше»|5
21:40 Братья Брайаны гарантировали себе первое место рейтинга по итогам сезона|3
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