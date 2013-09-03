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    Теннис Jankovic J / Lucic-Baroni M – С.В. Хсие/ С. Пенг

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 2
    ЯнковичСербия/ЛючичХорватия
    6 6
    СеТайвань/ШуайКитай
    Турнир US Open. Женщины, пары. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 3 сентября 2013, 19:00
    Статус матча завершен
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