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    Теннис Raymond L / Stubbs R – Huber L / Petrova N

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 6 5
    РэймондСША/СтаббсАвстралия
    6 3 7
    ХуберСША/ПетроваРоссия
    Турнир US Open. Женщины, пары. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/4 финала 1/4 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 8 сентября 2010, 19:00
    Статус матча завершен
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    Новости команд

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    08:19 Монреаль (WTA). Пары. Дулко и Пеннетта стали победительницами турнира|7



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