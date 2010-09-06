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    Теннис Г. Дулко/ Ф. Пеннетта – Niculescu M / Peer S

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6 6
    ДулкоАргентина/ПеннеттаИталия
    7 1 2
    НикулескуРумыния/ПеерИзраиль
    Турнир US Open. Женщины, пары. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 6 сентября 2010, 19:00
    Статус матча завершен
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    Новости команд

    5 сентября 2010

    00:48 US Open. Мужчины. Пары. Южный и Стаховский, Бопанна и Куреши вышли в третий круг и другие результаты|2

    00:43 US Open. Женщины. Пары. Веснина и Звонарева, Кириленко и Радванска, Хубер и Петрова вышли в третий круг, Клейбанова и Макарова выбыли и другие результаты|4

    3 сентября 2010

    08:11 US Open. Женщины. Пары. Клейбанова и Макарова, Веснина и Звонарева, Павлюченкова и Цибулкова, Кириленко и Радванска, Хубер и Петрова, Дьяченко и Сеноглу вышли во второй круг и другие результаты|1

    08:10 US Open. Мужчины. Пары. Южный и Стаховский, Нестор и Зимонжич, братья Брайаны вышли во второй круг, Габашвили и Лопес, Турсунов и Расселл выбыли и другие результаты|0

    23 августа 2010

    08:19 Монреаль (WTA). Пары. Дулко и Пеннетта стали победительницами турнира|7

    08:05 Цинциннати (АТР). Пары. Братья Брайаны стали победителями турнира|0

    03:27 Монреаль (WTA). Пары. Дулко и Пеннетта вышли в финал|0

    03:24 Монреаль (WTA). Пары. Пешке и Среботник вышли в финал|0

    22 августа 2010

    21:09 Парные полуфиналы турнира в Монреале пройдут в зале|0

    08:05 Цинциннати (АТР). Пары. Братья Брайаны вышли в финал|0



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