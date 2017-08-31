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    Теннис Groenefeld A-L / Peschke K – Цзяжун Чжуан & Мисаки Дои

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    7 2 0
    ГренефельдГермания/ПешкеЧехия
    5 6 6
    ЧжуанТайвань/ДоиЯпония
    Турнир US Open. Женщины, пары. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/64 финала 1/64 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 31 августа 2017, 18:07
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/32 финала –  Дарья Гаврилова,  Дарья Касаткина
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