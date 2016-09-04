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    Теннис Garcia C / Mladenovic K – Эри Ходзуми & M. Kato

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    ГарсияФранция/МладеновичФранция
    2 3
    ХодзумиЯпония/КатоЯпония
    Турнир US Open. Женщины, пары. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 4 сентября 2016, 17:42
    Статус матча завершен
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    Новости команд

    4 сентября 2016

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    06:56 US Open. Пары. Макарова и Веснина, Кудрявцева и Лисицки, Мирза и Стрыцова, Хингис и Вандевей вышли в третий круг|2

    00:07 Ярослава Шведова: «Будет интересно, если Хингис или Мирза отберутся на итоговый с другими партнершами и смогут выбрать»|8

    2 сентября 2016

    06:10 US Open. Пары. Касаткина и Гаврилова, Веснина и Макарова, Кудрявцева и Лисицки вышли во 2-й круг|2

    06:08 US Open. Пары. Эрбер и Маю, Брайаны, Маррей и Суарес вышли во 2-й круг, Кузнецов и Южный выбыли|1

    28 августа 2016

    13:58 Мирза выиграла второй турнир подряд после расставания с Хингис|3

    21 августа 2016

    23:25 Саня Мирза: «Играть против Мартины на первом же турнире – очень трудная ситуация»|2

    20:56 Хингис и Мирза сыграли друг против друга в финале первого турнира после расставания|9

    15 августа 2016

    11:59 Энди Маррей: «У Серены и Винус по четыре золота на каждую»|32

    05:39 Олимпиада в Рио. 14 августа. Все медали дня|2454



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