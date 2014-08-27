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    Теннис Elgin M / Marx P – Р. Хаасе/ И. Сислинг

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    1 3
    ЕлгинРоссия/МарксГермания
    6 6
    ХаасеГолландия/СийслингГолландия
    Турнир US Open. Мужчины, пары. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 27 августа 2014, 22:55
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/16 финала –  Марсель Гранольерс,  Марк Лопес
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    Новости команд

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    23 августа 2014

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    22 августа 2014

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    20 августа 2014

    19:04 Нанкин. Юношеская Олимпиада. Пары. Рублев и Хачанов вышли в полуфинал|-2

    18:58 Нанкин. Юношеская Олимпиада. Пары. Касаткина и Комардина вышли в финал|0

    19 августа 2014

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    18 августа 2014

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