06:13 US Open. Мужчины. Пары. Братья Брайаны, Бопанна и Куреши вышли в четвертьфинал, Стаховский и Южный выбыли и другие результаты|3
06:11 US Open. Женщины. Пары. Веснина и Звонарева, Хубер и Петрова вышли в четвертьфинал и другие результаты|1
00:48 US Open. Мужчины. Пары. Южный и Стаховский, Бопанна и Куреши вышли в третий круг и другие результаты|2
00:43 US Open. Женщины. Пары. Веснина и Звонарева, Кириленко и Радванска, Хубер и Петрова вышли в третий круг, Клейбанова и Макарова выбыли и другие результаты|4
08:11 US Open. Женщины. Пары. Клейбанова и Макарова, Веснина и Звонарева, Павлюченкова и Цибулкова, Кириленко и Радванска, Хубер и Петрова, Дьяченко и Сеноглу вышли во второй круг и другие результаты|1
08:10 US Open. Мужчины. Пары. Южный и Стаховский, Нестор и Зимонжич, братья Брайаны вышли во второй круг, Габашвили и Лопес, Турсунов и Расселл выбыли и другие результаты|0
08:19 Монреаль (WTA). Пары. Дулко и Пеннетта стали победительницами турнира|7
08:05 Цинциннати (АТР). Пары. Братья Брайаны стали победителями турнира|0
03:27 Монреаль (WTA). Пары. Дулко и Пеннетта вышли в финал|0
03:24 Монреаль (WTA). Пары. Пешке и Среботник вышли в финал|0
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