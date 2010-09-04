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    Теннис Chiudinelli M / Lacko L – М. Фиш/ М. Ноулс

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 1
    КьюдинеллиШвейцария/ЛацкоСловакия
    6 6
    ФишСША/НоулзБагамские Острова
    Турнир US Open. Мужчины, пары. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 4 сентября 2010, 02:20
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/32 финала Счет
     Марко Кьюдинелли/ Лукаш Лацко –  Дэвид Мартин/ Дональд Янг
    		 6:4 7:5
     Марк Лопес/ Пере Риба-Мадрид –  Марди Фиш/ Марк Ноулз
    		 6:3 4:6 4:6

    Будущие соперники

    1/8 финала –  Боб Брайан,  Майк Брайан
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