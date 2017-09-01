02:37 US Open. Пары. Медведев и Елгин, Маррей и Суарес, Кубот и Мело вышли во 2-й круг|2
22:16 Люция Шафаржова – о том, что стала первой ракеткой мира: «Хотела бы сидеть здесь с Бетани»|5
23:27 Шафаржова в понедельник станет первой ракеткой мира|9
21:31 Габашвили стал MVP финала лиги World Team Tennis|7
22:41 Бушар и Стивенс проиграли парный финал в Вашингтоне|12
13:19 Маррей и Суарес вышли в 1/2 финала Вашингтона, уйдя с 7 матчболов|1
10:04 Шарапова выиграла два матча в лиге WTT|21
15:30 Кики Бертенс: «Невозможно каждый день играть великолепно, но возможно каждый день выкладываться на все сто»|0
17:32 Федерер квалифицировался на итоговый турнир|64
23:52 Елена Веснина: «Хотим стать первыми в мире»|7
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