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    Теннис Брайан Бекер & Marcus Daniell – Рохан Бопанна & Фредерик Нильсен

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 7
    БейкерСША/ДаниэльНовая Зеландия
    2 6
    БопаннаИндия/НильсенДания
    Турнир US Open. Мужчины, пары. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 2 сентября 2016, 18:37
    Статус матча завершен
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    Новости команд

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