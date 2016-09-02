06:10 US Open. Пары. Касаткина и Гаврилова, Веснина и Макарова, Кудрявцева и Лисицки вышли во 2-й круг|2
06:08 US Open. Пары. Эрбер и Маю, Брайаны, Маррей и Суарес вышли во 2-й круг, Кузнецов и Южный выбыли|1
13:58 Мирза выиграла второй турнир подряд после расставания с Хингис|3
23:25 Саня Мирза: «Играть против Мартины на первом же турнире – очень трудная ситуация»|2
20:56 Хингис и Мирза сыграли друг против друга в финале первого турнира после расставания|9
11:59 Энди Маррей: «У Серены и Винус по четыре золота на каждую»|32
05:39 Олимпиада в Рио. 14 августа. Все медали дня|2454
01:45 Мартина Хингис: «Если тебя не пробирает на Олимпиаде, где вообще тебя пробирает?»|9
01:19 Екатерина Макарова: «Ничто не сравнится с Олимпиадой. Играешь за страну. И мы выиграли золото. Мечта сбылась»|12
01:12 Елена Веснина: «В конечном счете трудная дорога в Рио нам помогла»|2
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