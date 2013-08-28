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    Теннис Винус Уильямс – Чжэн Цзе

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    3 6 6
    Винус УильямсСША
    6 2 7
    Чжэн ЦзеКитай
    Турнир US Open. Женщины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 28 августа 2013, 21:00
    Статус матча завершен
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