20:10 Винус Уильямс: «Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть»|4
12:16 Винус Уильямс: «Летом оказалась в такой ситуации, что могла только прибавлять»|4
10:37 Серена Уильямс: «Счет вообще не отражает ход матча»|9
11:09 Винус Уильямс набрала более миллиона подписчиков в твиттере|0
17:45 Серена Уильямс: «Винус хочет играть до сорока. Я ей сказала, что она рехнулась»|20
23:44 Мартина Хингис: «Пример Винус меня не воодушевляет, а вот Серена – другое дело»|25
15:39 Елена Веснина: «С Винус всегда непросто играть, она великий игрок»|1
11:40 Винус Уильямс одержала первую победу после травмы|1
18:50 Серена Уильямс: «Рада, что Винус рядом»|7
16:38 Кирстен Флипкенс: «Надеюсь, с коленом все будет в порядке»|1
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