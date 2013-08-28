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    Теннис Шуай Пэн – Ивон Месбергер

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Шуай ПэнКитай
    3 4
    Ивонн МойсбургерАвстрия
    Турнир US Open. Женщины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/64 финала 1/64 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 28 августа 2013, 01:35
    Статус матча завершен
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