16:23 Мелани Уден: «Клийстерс может сесть на шпагат, а я – нет»|7
12:24 Петра Квитова: «Во время матча не думаешь о том, что по ту сторону сетки подруга»|1
20:45 Люция Шафаржова: «Попадание в Топ-20 было моей целью на протяжении почти пяти лет»|3
21:55 Ли На: «Это же теннис. Тут надо перебивать мяч через сетку и попадать в корт»|5
20:45 Люция Шафаржова: «Ли На прекрасно знает, как со мной играть»|0
23:35 Монреаль (WTA). Полуфинал. Ли На обыграла Шафаржову|6
14:35 Люция Шафаржова: «Неделя тяжелая, особенно вчерашний день, когда пришлось столько ждать»|1
18:59 Саманта Стосур: «С Шафаржовой всегда приятно играть»|4
18:03 Урсула Радванска: «Хорошая подача стала ключом к победе»|0
09:27 Марион Бартоли: «Если на траве опаздывать к мячу, то шансов нет никаких»|2
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