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    Теннис Мелани Один – Люция Шафаржова

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 0
    Мелани УденСША
    6 6
    Люция ШафаржоваЧехия
    Турнир US Open. Женщины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/64 финала 1/64 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 28 августа 2012, 00:15
    Статус матча завершен
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    Видео

    Будущие соперники

    1/32 финала –  Александра Возняк
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