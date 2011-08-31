20:59 Лисицки стала победительницей конкурса Sony Ericsson Xperia Hot Shots|3
23:28 Стали известны обладательницы wild card на US Open|1
18:50 Корне рассталась с тренером|0
17:26 На матчболе Возняцки в матче с Корне у француженки зазвонил мобильный|4
10:27 Кейси Деллакуа: «Делали все для победы и в итоге выиграли турнир «Большого шлема»|0
15:54 Ализе Корне: «Если я в 20 лет поставлю на себе крест, это будет печально»|2
18:09 Ализе Корне: «Каждую свою победу на этом турнире я буду посвящать Виржини»|6
12:35 Кейси Деллакуа: «Не ожидала одержать победу над такой классной теннисисткой так скоро»|0
22:22 Стали известны обладатели wild card на «Ролан Гаррос»|25
10:21 Деллакуа и Томич получили wild card на «Ролан Гаррос»|0
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