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    Теннис Кейси Дельаква – Ализе Корне

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    5 0
    Кейси ДеллакуаАвстралия
    7 6
    Ализе КорнеФранция
    Турнир US Open. Женщины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/64 финала 1/64 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 31 августа 2011, 01:10
    Статус матча завершен
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    Видео

    Будущие соперники

    1/32 финала –  Роберта Винчи
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