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    Теннис Ана Иванович – Ким Клийстерс

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    2 1
    Ана ИвановичСербия
    6 6
    Ким КлийстерсБельгия
    Турнир US Open. Женщины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 5 сентября 2010, 19:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Виржини Раззано –  Ана Иванович
    		 5:7 0:6
     Петра Квитова –  Ким Клийстерс
    		 3:6 0:6

    Будущие соперники

    1/4 финала –  Саманта Стосур
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    Новости команд

    4 сентября 2010

    14:47 Ким Клийстерс: «Слушайте, моя карьера не зависит от того, что происходит с Сереной»|11

    12:44 Ана Иванович: «Раньше в важные моменты я сомневалась. Теперь все на своих местах»|2

    2 сентября 2010

    23:08 Салли Пирс: «Честно говоря, мне хотелось, чтобы этот матч не заканчивался»|0

    22:34 Ким Клийстерс: «Пока я не показываю свой лучший теннис»|1

    13:12 Ана Иванович: «Мне кажется, я играю на уровне Топ-10»|46

    1 сентября 2010

    23:00 Ана Иванович: «Я очень рада, что травма меня не беспокоит, и я могу соревноваться в полную силу»|3

    31 августа 2010

    08:40 Ким Клийстерс: «Серена не притворяется»|34

    30 августа 2010

    23:34 Ким Клийстерс: «Очень приятно вернуться на корт в хорошем настроении и здоровой»|0

    13:31 Ана Иванович: «Уже пару лет изучаю экономику»|24

    29 августа 2010

    22:11 Скандальная линейная судья будет обслуживать матчи и на предстоящем US Open|37



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