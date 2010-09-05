14:47 Ким Клийстерс: «Слушайте, моя карьера не зависит от того, что происходит с Сереной»|11
12:44 Ана Иванович: «Раньше в важные моменты я сомневалась. Теперь все на своих местах»|2
23:08 Салли Пирс: «Честно говоря, мне хотелось, чтобы этот матч не заканчивался»|0
22:34 Ким Клийстерс: «Пока я не показываю свой лучший теннис»|1
13:12 Ана Иванович: «Мне кажется, я играю на уровне Топ-10»|46
23:00 Ана Иванович: «Я очень рада, что травма меня не беспокоит, и я могу соревноваться в полную силу»|3
08:40 Ким Клийстерс: «Серена не притворяется»|34
23:34 Ким Клийстерс: «Очень приятно вернуться на корт в хорошем настроении и здоровой»|0
13:31 Ана Иванович: «Уже пару лет изучаю экономику»|24
22:11 Скандальная линейная судья будет обслуживать матчи и на предстоящем US Open|37
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