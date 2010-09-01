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    Теннис Ализе Корне – Кайя Канепи

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 1 0
    Ализе КорнеФранция
    3 6 6
    Кайя КанепиЭстония
    Турнир US Open. Женщины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/64 финала 1/64 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 1 сентября 2010, 02:30
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/32 финала –  Акгюль Аманмурадова
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