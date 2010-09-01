13:42 Ким Клийстерс: «Всегда приятно ощущать постепенное улучшение уровня игры»|1
21:18 Второй полуфинал на турнире в Бад Гаштайне перенесен на завтра|0
12:26 Ализе Корне: «В третьем сете мне пришлось все начинать заново»|0
09:51 Андреа Петкович: «Корне играла почти так же, как в свои лучшие времена»|0
14:21 Флавия Пеннетта: «Теперь буду готовиться к предстоящему сезону на харде»|1
13:40 Кайя Канепи: «Я очень рада, что выиграла первый титул в карьере»|0
09:30 Канепи стала первой эстонкой, выигравшей турнир WTA|2
10:16 Кайя Канепи: «Очень надеюсь, что смогу выиграть свой первый титул»|0
11:57 Кайя Канепи: «Я очень прибавила в игре на грунте»|0
10:27 Кайя Канепи: «Надеюсь, моя игра будет улучшаться в предстоящих матчах»|2
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