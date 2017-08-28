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    Теннис Тереза Мартинкова – Каролин Гарсиа

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    0 1
    Тереза МартинцоваЧехия
    6 6
    Каролин ГарсияФранция
    Турнир US Open. Женщины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/128 финала 1/128 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 28 августа 2017, 16:12
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/64 финала –  Екатерина Александрова
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