08:36 В первом круге турнира в Цинциннати Шарапова сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» Остапенко|54
11:10 Каролин Гарсия: «Неприятные сообщения могут мне навредить, так что я стараюсь их избегать»|2
21:04 Баштад (WTA). Возняцки и Синякова вышли в финал|18
13:42 Гштаад (WTA). Бертенс вышла в финал|2
17:29 Конта стала первой британкой в 1/4 финала «Уимблдона» с 1984 года|5
19:07 Конюх, Свитолина, Конта, Гарсия впервые вышли во 2-ю неделю «Уимблдона»|2
21:24 Анастасия Севастова: «На Мальорке провожу на корте по 12 часов»|0
09:29 Каролин Гарсия: «На Мальорке корты немного отличаются от английских. Тут теплее, так что условия другие»|0
20:02 Каролина Плишкова: «Не думаю, что стала лучше играть на грунте, но почему-то побеждаю»|25
17:16 Плишкова впервые вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос»|5
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