11:09 Агнешка Радванска: «Бейонсе была на матче Серены? Почему не на моем?»|9
07:19 Серена Уильямс: «Я провела два матча, а обычно хочется провести семь. Так что мне еще далеко даже до половины»|21
06:44 Маррей стал пятым человеком в истории, выигравшим 50 млн долларов призовых|16
06:38 Винус Уильямс выиграла 70-й матч на US Open|2
06:34 Серена Уильямс сравнялась с Навратиловой по количеству выигранных матчей на «Шлемах» |3
22:03 Серена Уильямс станцевала в новой рекламе Delta|7
20:06 Серена Уильямс: «Я делаю лучшие тако»|23
16:55 Серена Уильямс: «Сто лет делаю каппинг, но никогда не думала, что он помогает восстанавливаться»|16
10:31 Серена Уильямс: «Подавала не так сильно, как обычно подаю. Старалась сделать упор на точность»|14
10:24 Чемпионская гонка WTA. Радванска обошла Мугурусу, Макарова – Касаткину и Павлюченкову|0
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