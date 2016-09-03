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    Теннис Серена Уильямс – Larsson, Johanna

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Серена УильямсСША
    2 1
    Юханна ЛарссонШвеция
    Турнир US Open. Женщины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 3 сентября 2016, 18:58
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/64 финала Счет
     Серена Уильямс –  Ваня Кинг
    		 6:3 6:3
     Юханна Ларссон –  Дениса Аллертова
    		 6:3 6:1

    Будущие соперники

    1/16 финала –  Ярослава Шведова
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