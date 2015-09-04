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11:15 Рублев получил приз чемпиону мира ITF|10
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08:29 Роберта Винчи: «Против любой соперницы играть сложно»|0
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20:50 Кубок Федерации. С Россией сыграют сестры Радвански, Росольска и Янс-Игнатик|14
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