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    Теннис Роберта Винчи – Мариана Дуке-Марино

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 5 6
    Роберта ВинчиИталия
    1 7 2
    Мариана Дуке-МариноКолумбия
    Турнир US Open. Женщины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 4 сентября 2015, 20:30
    Статус матча завершен
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