10:35 Чемпионская гонка WTA. Квитова стала шестой, Радванска вошла в Топ-10|1
06:35 Петра Квитова: «С Радванской очень сложно играть, потому что она очень терпеливая и умная»|7
08:11 Агнешка Радванска: «Когда увидела, что встречусь с Корне, подумала: «О боже, нет! Опять три часа играть!»|4
15:30 Агнешка Радванска: «Это платье уже стало знаменитым»|9
21:07 Радванска взяла wild card на турнир в Нью-Хейвене|4
19:44 Шарапова в 11-й раз подряд стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира|32
10:25 Агнешка Радванска: «Уже в Стэнфорде получила травму и в последние несколько дней не тренировалась»|2
08:31 Радванска испытывает проблемы со спиной|5
09:30 Стэнфорд (WTA). Дьяченко в первом круге сыграет с Томлянович|0
07:29 Урсула Радванска: «Каждый день разговариваю с Агнешкой»|1
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