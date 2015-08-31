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    Теннис Синякова, Катерина – Агнешка Радванска

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    2 3
    Катерина СиняковаЧехия
    6 6
    Агнешка РадванскаПольша
    Турнир US Open. Женщины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/64 финала 1/64 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 31 августа 2015, 18:00
    Статус матча завершен
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