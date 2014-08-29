17:59 Стив Дарсис: «После победы над Надалем я прошел столько трудностей, что сейчас рад просто выйти в основу»|5
09:17 Янович прервал 25-матчевую победную серию Гоффена|6
10:06 Давид Гоффен: «Конечно, после 25 побед ты очень уверен в себе и не думаешь, что можешь проиграть»|17
13:29 Давид Гоффен: «Этим летом я показывал игру отличного уровня и вот – продолжаю выигрывать»|10
23:09 Гоффен выиграл 23-й матч подряд|8
11:00 Энди Маррей: «Отлично контролировал мяч, хотя видел, что у многих с этим возникают проблемы»|2
10:35 Рейтинг АТР. Раонич обошел Феррера, Тиим обновил личный рекорд, Поспишил поднялся на 9 позиций, Гоффен – на 30|5
13:05 Доминик Тиим: «Гоффен достоин мегауважения за игру в финале, а у меня была меганеделя»|3
20:11 Давид Гоффен: «Ради таких моментов, как этот, мы и вкалываем»|8
15:02 Давид Гоффен: «19 побед подряд – это невероятно»|3
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