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    Теннис Давид Гоффен – Джоао (пор) Соуса

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6 6
    Давид ГоффенБельгия
    4 2 0
    Жоао СоузаПортугалия
    Турнир US Open. Мужчины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 29 августа 2014, 21:50
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/64 финала Счет
     Нильс Десин –  Давид Гоффен
    		 1:6 3:6 3:6
     Франк Данцевич –  Жоао Соуза
    		 6:7 6:3 2:6 6:4 6:7

    Будущие соперники

    1/16 финала –  Григор Димитров
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