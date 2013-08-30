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    Теннис Томми Робредо – Франк Данцевич

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6 6
    Томми РобредоИспания
    4 4 1
    Франк ДанцевичКанада
    Турнир US Open. Мужчины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 30 августа 2013, 00:55
    Статус матча завершен
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