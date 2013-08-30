08:32 Робредо не сыграет на Rogers Cup|1
14:50 Фабио Фоньини: «Я немного расстроен, но даже Рафа и Роджер иногда проигрывают»|32
12:33 Томми Робредо: «Победные эмоции не купишь за деньги»|1
10:34 Рейтинг АТР. Южный вернулся в Топ-30, Изнер – в Топ-20|7
09:41 Робредо прервал 13-матчевую победную серию Фоньини|2
08:29 Умаг (АТР). Финал. Робредо обыграл Фоньини|26
17:35 Томми Робредо: «Матч против Сеппи получился сложным – много затяжных розыгрышей»|0
03:05 Умаг (АТР). Полуфинал. Робредо обыграл Сеппи|1
13:29 Энди Маррей: «Провел пока что свой лучший матч на турнире»|5
16:48 Томми Робредо: «Мне не нравилось быть 400-м в мире»|1
Войти как пользователь
Войдите на сайт, чтобы оценивать посты и комментарии
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?Зарегистрироваться
Подписывайтесь на лучшие блоги.
Читайте мнения тех, кто вам интересен.
Составьте ленту новостей по важным
именно для вас темам.
Общайтесь в комментариях.
Пишите в блогах, статусах и форумах.
Оценивайте вклад других и делайте
сайт лучше.
У нас есть увлекательные Fantasy-
турниры по пяти видам спорта
и обширная Лига прогнозов. Соревнуйтесь
и выигрывайте.
Общайтесь со звездами спорта
и журналистики в конференциях,
статусах и блогах. находите друзей
и единомышленников.
После регистрации зайдите на страницу
настроек своего профиля. Вы сможете
выбрать аватар, указать дополнительные
данные о себе и настроить сайт
по собственному вкусу.
Если раньше у вас была учетная запись на Sports.ru, свяжите ее с вашим аккаунтом в соцсети.
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .