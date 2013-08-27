18:16 Фабио Фоньини: «Наконец-то после двух проигранных финалов я выиграл титул»|2
20:27 Фоньини выиграл первый титул АТР в карьере|12
20:24 Штутгарт (АТР). Финал. Фоньини обыграл Кольшрайбера|37
12:20 Филипп Кольшрайбер: «Борьба была упорной, но я принимал правильные решения»|0
20:16 Штутгарт (АТР). Полуфинал. Кольшрайбер обыграл Хэнеску|6
15:14 Филипп Кольшрайбер: «Очень удивился, узнав, что уступаю Гаэлю по личным встречам 1-8»|0
14:25 Гаэль Монфис: «У нас с Кольшрайбером были настоящие битвы, и я с радостью сыграю с ним снова»|0
13:03 Филипп Кольшрайбер: «Я совершенно изможден»|3
14:33 Южный на «Уимблдоне» будет посеян на восемь позиций выше своего рейтинга|76
11:08 Филипп Кольшрайбер: «В Галле очень приятная атмосфера. Отличный турнир»|0
Войти как пользователь
Войдите на сайт, чтобы оценивать посты и комментарии
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?Зарегистрироваться
Подписывайтесь на лучшие блоги.
Читайте мнения тех, кто вам интересен.
Составьте ленту новостей по важным
именно для вас темам.
Общайтесь в комментариях.
Пишите в блогах, статусах и форумах.
Оценивайте вклад других и делайте
сайт лучше.
У нас есть увлекательные Fantasy-
турниры по пяти видам спорта
и обширная Лига прогнозов. Соревнуйтесь
и выигрывайте.
Общайтесь со звездами спорта
и журналистики в конференциях,
статусах и блогах. находите друзей
и единомышленников.
После регистрации зайдите на страницу
настроек своего профиля. Вы сможете
выбрать аватар, указать дополнительные
данные о себе и настроить сайт
по собственному вкусу.
Если раньше у вас была учетная запись на Sports.ru, свяжите ее с вашим аккаунтом в соцсети.
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .