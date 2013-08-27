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    Теннис Алтамирано, Коллин – Филипп Кольшрайбер

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    1 3 1
    Коллин АльтамираноСША
    6 6 6
    Филипп КольшрайберГермания
    Турнир US Open. Мужчины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/64 финала 1/64 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 27 августа 2013, 19:00
    Статус матча завершен
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