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    Теннис Николас Альмагро – Радек Штепанек

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6 6 6
    Николас АльмагроИспания
    4 7 3 4
    Радек ШтепанекЧехия
    Турнир US Open. Мужчины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/64 финала 1/64 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 28 августа 2012, 19:15
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/32 финала –  Филипп Петцшнер
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