android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Теннис Фелисиано Лопес – Татсума Ито

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6 6
    Фелисиано ЛопесИспания
    2 4 4
    Татсума ИтоЯпония
    Турнир US Open. Мужчины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/64 финала 1/64 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 31 августа 2011, 19:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Будущие соперники

    1/32 финала –  Вашек Поспишил
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции



    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    18 июля 2011

    08:58 Фелисиано Лопес выиграл «Челленджер» в Боготе|21

    9 июля 2011

    20:00 Марди Фиш: «Самое тяжелое – возвращаться в раздевалку, видеть команду и чувствовать, что ты их подвел»|3

    17:06 Фелисиано Лопес: «Теперь у нас намного больше шансов выйти в полуфинал»|1

    8 июля 2011

    12:53 Фелисиано Лопес: «Если мы выиграем, это будет одна из наших лучших побед в Кубке Дэвиса»|4

    4 июля 2011

    15:20 Тсонга сделал больше всех эйсов на «Уимблдоне»|25

    30 июня 2011

    11:27 Фелисиано Лопес: «Энди сыграл невероятно – поэтому я проиграл»|0

    29 июня 2011

    23:00 Энди Маррей: «Думаю, что очень хорошо провел матч»|2

    14:43 Фелисиано Лопес: «Теннис – на 80 процентов психологическая борьба»|2

    13:47 Ник Боллетьери: «Главное оружие Лопеса – это подача, но Маррей может нейтрализовать ее невероятным приемом»|1

    26 июня 2011

    11:25 Энди Маррей: «Моей маме пора прекратить восхищаться Лопесом»|18



    Лучшие материалы