08:58 Фелисиано Лопес выиграл «Челленджер» в Боготе|21
20:00 Марди Фиш: «Самое тяжелое – возвращаться в раздевалку, видеть команду и чувствовать, что ты их подвел»|3
17:06 Фелисиано Лопес: «Теперь у нас намного больше шансов выйти в полуфинал»|1
12:53 Фелисиано Лопес: «Если мы выиграем, это будет одна из наших лучших побед в Кубке Дэвиса»|4
15:20 Тсонга сделал больше всех эйсов на «Уимблдоне»|25
11:27 Фелисиано Лопес: «Энди сыграл невероятно – поэтому я проиграл»|0
23:00 Энди Маррей: «Думаю, что очень хорошо провел матч»|2
14:43 Фелисиано Лопес: «Теннис – на 80 процентов психологическая борьба»|2
13:47 Ник Боллетьери: «Главное оружие Лопеса – это подача, но Маррей может нейтрализовать ее невероятным приемом»|1
11:25 Энди Маррей: «Моей маме пора прекратить восхищаться Лопесом»|18
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