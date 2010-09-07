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    Теннис Станислас Вавринка – Сэм Куэрри

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    7 6 7 4 6
    Стэн ВавринкаШвейцария
    6 7 5 6 4
    Сэм КуэрриСША
    Турнир US Open. Мужчины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 7 сентября 2010, 21:15
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Энди Маррей –  Стэн Вавринка
    		 7:6 6:7 3:6 3:6
     Сэм Куэрри –  Николас Альмагро
    		 6:3 6:4 6:4  

    Будущие соперники

    1/4 финала –  Михаил Южный
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    Новости команд

    6 сентября 2010

    19:13 Сэм Куэрри: «Стан – один из игроков, которые хорошо и мощно бьют с обеих сторон»|2

    09:44 Станислас Вавринка: «Разумеется, я не буду главным теннисистом в швейцарских новостях»|4

    08:19 Энди Маррей: «Я буду искать тренера и других людей, которые могут мне помочь»|18

    4 сентября 2010

    18:57 Сэм Куэрри: «Райан должен вырасти в хорошего игрока, и я уверен, что он выйдет в третий круг в следующем году»|1

    10:32 Энди Маррей: «Я ожидал перед началом матча, что болельщики будут поддерживать Брауна»|2

    2 сентября 2010

    14:11 Сэм Куэрри: «Я не собирался бить Клану именно туда»|8

    20 августа 2010

    19:33 Куэрри, Гаске и Шарди снялись с турнира в Нью-Хейвене|0

    17 августа 2010

    13:09 Сэм Куэрри: «Сегодня я лучше боролся» |3

    12 августа 2010

    22:56 Сэм Куэрри: «Я думаю, что после US Open американцев может быть четверо в двадцатке, чего тоже не было давно»|6

    14:56 Рафаэль Надаль: «Чувствую себя хорошо, и очень мотивирован сыграть здесь на своем высшем уровне»|10



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