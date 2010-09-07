19:13 Сэм Куэрри: «Стан – один из игроков, которые хорошо и мощно бьют с обеих сторон»|2
09:44 Станислас Вавринка: «Разумеется, я не буду главным теннисистом в швейцарских новостях»|4
08:19 Энди Маррей: «Я буду искать тренера и других людей, которые могут мне помочь»|18
18:57 Сэм Куэрри: «Райан должен вырасти в хорошего игрока, и я уверен, что он выйдет в третий круг в следующем году»|1
10:32 Энди Маррей: «Я ожидал перед началом матча, что болельщики будут поддерживать Брауна»|2
14:11 Сэм Куэрри: «Я не собирался бить Клану именно туда»|8
19:33 Куэрри, Гаске и Шарди снялись с турнира в Нью-Хейвене|0
13:09 Сэм Куэрри: «Сегодня я лучше боролся» |3
22:56 Сэм Куэрри: «Я думаю, что после US Open американцев может быть четверо в двадцатке, чего тоже не было давно»|6
14:56 Рафаэль Надаль: «Чувствую себя хорошо, и очень мотивирован сыграть здесь на своем высшем уровне»|10
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