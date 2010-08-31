11:53 Николас Альмагро: «Надеюсь, в финале смогу сыграть так же, как сегодня»|0
13:27 Николас Альмагро: «Я могу и должен лучше сыграть в полуфинале»|0
11:52 Гаэль Монфис: «Мы ждали матча чуть ли не три часа, так что было тяжело играть»|0
21:05 Энди Маррей: «Обычно игроки не кланяются в конце матча»|13
20:53 Энди Маррей: «С Симоном трудно играть, потому что у него необычный стиль»|0
16:11 Яркко Ниеминен: «Я вновь чувствую, что я в форме, здоров, и жду с нетерпением встречи с Энди»|0
10:50 Энди Маррей: «На меня не давят чужие ожидания»|2
11:46 Роджер Федерер: «Каждый день, что играешь на траве, особенный»|3
18:45 Давыденко стартует на турнире в Галле матчем с Гройлем|2
22:27 Энди Роддик: «Что у меня хорошо получается – это быстро восстанавливаться»|1
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