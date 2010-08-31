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    Теннис Яркко Ниеминен – Даниэль Гимено-Травер

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 4 3
    Яркко НиеминенФинляндия
    7 6 6
    Даниэль Гимено-ТраверИспания
    Турнир US Open. Мужчины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/64 финала 1/64 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 31 августа 2010, 19:00
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/32 финала –  Жереми Шарди
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