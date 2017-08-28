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    Теннис Сэм Куэрри – Жиль Симон

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6 6
    Сэм КуэрриСША
    4 3 4
    Жиль СимонФранция
    Турнир US Open. Мужчины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/128 финала 1/128 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 28 августа 2017, 21:38
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/64 финала –  Дуди Села
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