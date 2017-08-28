08:38 Чемпионская гонка АТР. Кузнецов поднялся на пять позиций|1
20:21 Зверев, Раонич, дель Потро, Шаповалов сыграют выставочный турнир Федерера, который пройдет одновременно с St. Petersburg Open|34
09:56 Чемпионская гонка АТР. Зверев-младший вышел на третье место|5
10:19 Рейтинг ATP. Зверев остался 8-м, Куэрри вернулся в Топ-20, Коккинакис – в Топ-250, Турсунов – в Топ-650|4
12:17 Танаси Коккинакис: «У меня еще большое пространство для роста, а я уже играю упорные матчи с лучшими игроками мира»|2
11:36 Сэм Куэрри: «Если сохраню этот уровень до конца сезона, этот год может стать лучшим в моей карьере»|0
08:52 Лос-Кабос (ATP). Куэрри обыграл Коккинакиса и выиграл 10-й титул|1
11:06 Сэм Куэрри: «Перееду в Мексику»|9
10:21 Лос-Кабос (ATP). 1/2 финала. Коккинакис обыграл Бердыха, Куэрри – Джумхура|0
22:46 Марин Чилич: «Буду готов к финалу»|26
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