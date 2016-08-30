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    Теннис Berlocq, Carlos – Паоло Лоренци

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 2 1
    Карлос БерлокАргентина
    6 6 6
    Паоло ЛоренциИталия
    Турнир US Open. Мужчины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/128 финала 1/128 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 30 августа 2016, 23:24
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/64 финала –  Жиль Симон
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