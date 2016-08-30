10:09 Рейтинг АТР. Хачанов вернулся в Топ-100|4
22:46 Умаг (ATP). Фоньини, Мартин вышли в финал|1
19:28 Николоз Басилашвили: «Очень, очень волновался, ощущал огромное давление»|0
18:36 34-летний Лоренци стал самым возрастным игроком, завоевавшим первый титул|12
15:51 Китцбюэль (ATP). Лоренци обыграл Басилашвили и завоевал первый титул|7
21:24 Галле (АТР). Кузнецов в первом круге сыграет с Карловичем, Габашвили – с Лоренци, Федерер – со Штруффом, Бердых – с Багдатисом |2
18:28 Кубок Дэвиса. Джокович – Недовесов, Маррей – Даниэль, Грот – Изнер и другие результаты жеребьевок|7
09:50 Рафаэль Надаль: «Доволен, что прошел дальше, и надеюсь, что буду готов к завтрашнему матчу»|3
09:45 На итоговом «Челленджере» сыграют четыре теннисиста Топ-100|8
18:22 Кубок Дэвиса. Маррей, Томич, Гоффен и Майер возглавят свои сборные в полуфинале|14
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