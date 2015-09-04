06:29 Ежи Янович: «Год назад я проиграл Росолу финал, упустив матч-пойнты»|0
15:14 Лукаш Росол: «Защищать титул всегда трудно, а тут еще Гулбис в первом круге»|2
12:06 Филипп Кольшрайбер: «Очень рад этой победе и хочу ею насладиться. Я не так уж часто выигрываю турниры»|2
15:59 Китцбюэль (АТР). Финал. Кольшрайбер обыграл Матье|17
07:37 Гаэль Монфис: «Пришлось прибавить, потому что Кольшрайбер проводил очень хороший матч»|2
09:07 Сегодня юбилей Лукаша Росола|2
19:21 Дмитрий Турсунов: «В раздевалке могут попетушиться, но до драки дело не доходит»|6
22:05 Надаль на четвертом «Уимблдоне» подряд проиграл теннисисту с трехзначным рейтингом|63
20:00 Лондон. Выставочный турнир The Boodles. Джокович проиграл Звереву, Надаль обыграл Хаасе|20
14:11 Филипп Кольшрайбер: «Встретил Джоковича – он на меня напал!»|20
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