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    Теннис Филипп Кольшрайбер – Лукаш Росол

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    7 6 6
    Филипп КольшрайберГермания
    6 2 2
    Лукаш РосолЧехия
    Турнир US Open. Мужчины. Нью-Йорк, США, сентябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 4 сентября 2015, 00:10
    Статус матча завершен
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