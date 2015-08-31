06:46 Новак Джокович: «К счастью, мне удалось оправиться и выбраться из той ямы, в которую я попал в третьем сете»|30
19:06 Доминик Тиим: «Каждый титул особенный»|5
16:22 Давид Гоффен: «После поражения в первом сете мне было физически сложно»|1
14:08 Гштаад (АТР). Финал. Тиим обыграл Гоффена|53
06:50 Впервые в Топ-25 рейтинга АТР будет пять игроков, родившихся в 90-е|2
22:30 Тиим стал пятым игроком, родившимся в 90-е и выигравшим больше одного титула|10
10:32 Давид Гоффен: «Сосредоточусь на своей игре, и потом мы посмотрим, насколько я близок к Топ-10»|2
09:29 Баштад (АТР). Гоффен, Робредо, Куэвас и Монако начнут со второго круга|0
18:16 Кубок Дэвиса. В первый день 1/4 финала Киргиос сыграет с Недовесовым, Маррей – с Тсонга|30
10:51 Стэн Вавринка: «В матче против Гоффена не очень хорошо двигался и в целом действовал довольно мягко»|17
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