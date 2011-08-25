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19:34 Анастасия Павлюченкова: «Прошу прощения за свою подачу на этом турнире»|0
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09:40 Павлюченкова выиграла первый матч турнира в Баку в двух сетах, допустив 25 двойных ошибок|4
18:06 Tennis Twitter. Теннисный мир поддерживает Клейбанову|24
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