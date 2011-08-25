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    Теннис Анастасия Павлюченкова – Роберта Винчи

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Анастасия ПавлюченковаРоссия
    2 4
    Роберта ВинчиИталия
    Турнир Pilot Pen Tennis. Женщины. Нью-Хейвен, США, август. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 25 августа 2011, 01:10
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Анастасия Павлюченкова –  Вера Душевина
    		 3:6 6:4 6:3
     Люция Градецка –  Роберта Винчи
    		 6:3 3:6 3:6

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Ли На
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