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    Теннис Анастасия Павлюченкова – Вера ДУшевина

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    3 6 6
    Анастасия ПавлюченковаРоссия
    6 4 3
    Вера ДушевинаРоссия
    Турнир Pilot Pen Tennis. Женщины. Нью-Хейвен, США, август. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 22 августа 2011, 21:50
    Статус матча завершен
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    Видео

    Будущие соперники

    1/8 финала –  Роберта Винчи
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