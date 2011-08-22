09:30 Первак и Душевина вышли в основную сетку турнира в Нью-Хейвене|1
14:01 Флавия Пеннетта: «Я очень довольна сегодняшним матчем»|0
11:35 Душевина снялась с парного турнира в Торонто из-за травмы предплечья|0
09:15 Стала известна сетка женского турнира в Цинциннати|20
09:55 Вера Звонарева: «В целом сыграла сегодня лучше и чище, чем в предыдущем матче»|1
19:34 Анастасия Павлюченкова: «Прошу прощения за свою подачу на этом турнире»|0
17:51 Павлюченкова допустила 27 двойных ошибок в четвертьфинале в Баку|8
09:40 Павлюченкова выиграла первый матч турнира в Баку в двух сетах, допустив 25 двойных ошибок|4
18:06 Tennis Twitter. Теннисный мир поддерживает Клейбанову|24
23:02 Скьявоне, Кузнецова, Павлюченкова сыграют в Нью-Хейвене|3
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