android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Теннис Евгения Родина – M. Sakkari

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 5 6
    Евгения РодинаРоссия
    1 7 2
    Мария СаккариГреция
    Турнир Pilot Pen Tennis. Женщины. Нью-Хейвен, США, август. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 22 августа 2016, 20:20
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Будущие соперники

    1/16 финала –  Элина Свитолина
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции



    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    10 июня 2016

    10:11 Евгения Родина: «Очень рада обыграть Янкович. Все три предыдущих матча ей проиграла»|0

    4 июня 2016

    20:34 Хертогенбош (WTA). Родина в первом круге сыграет с Галфи, Бенчич вернется в тур|2

    18 мая 2016

    22:00 Ролан Гаррос. Квалификация. Хромачева вышла во второй круг, Родина, Лейкина выбыли|6

    3 апреля 2016

    07:53 Чарльстон (WTA). Касаткина в первом круге сыграет с Сайсай Чжэн, Родина – с Шведовой|3

    8 февраля 2016

    09:08 Рейтинг WTA. В Топ-100 8 россиянок|6

    6 февраля 2016

    14:04 Санкт-Петербург (WTA). Касаткина в первом круге сыграет с Флипкенс, Веснина – с Корне|3

    18 января 2016

    21:21 Мария Саккари: «Мой папа из Спарты, так что на корте я всегда бьюсь до последнего»|2

    15 января 2016

    10:21 Australian Open. Шарапова и Серена Уильямс попали в одну четверть сетки|39

    2 января 2016

    19:06 Шэньчжэнь (WTA). Хромачева в первом круге сыграет с Шуай Чжан, Родина – с Бабош|1

    2 октября 2015

    11:59 Ташкент (WTA). Хибино вышла в финал, Родина выбыла|0



    Лучшие материалы