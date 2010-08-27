android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Теннис Теймураз Габашвили – Денис Истомин

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    1 6 6
    Теймураз ГабашвилиРоссия
    6 3 7
    Денис ИстоминУзбекистан
    Турнир Pilot Pen Tennis. Мужчины. Нью-Хейвен, США, август. 1/4 финала 1/4 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 27 августа 2010, 00:15
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/8 финала Счет
     Андрей Голубев –  Теймураз Габашвили
    		 3:6 6:3 6:7
     Денис Истомин –  Лукаш Лацко
    		 6:2 2:6 6:3

    Будущие соперники

    1/2 финала –  Виктор Троицки
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции



    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    22 августа 2010

    22:17 Габашвили вышел в основную сетку турнира в Нью-Хейвене|0

    19 августа 2010

    19:04 Роджер Федерер: «Кольшрайбер трудный соперник, матч с ним будет непростой»|0

    31 июля 2010

    13:46 В первом круге турнира в Вашингтоне Турсунов сыграет с Габашвили|0

    24 июля 2010

    13:14 Стала известна сетка турнира в Лос-Анджелесе|0

    18 июля 2010

    10:45 В первом круге турнира в Атланте Габашвили сыграет с Шуттлером|0

    10 июля 2010

    17:53 Теймураз Габашвили ответил на вопросы пользователей Sports.ru|32

    5 июля 2010

    16:37 Члены сборной России сыграли в пляжный теннис|2

    3 июля 2010

    09:20 Габашвили покидает турнир в Турине|1

    29 июня 2010

    16:17 Объявлен состав российской сборной на матч Кубка Дэвиса против команды Аргентины|4

    23 июня 2010

    13:15 Сегодня на корты «Уимблдона» выйдут Давыденко и Габашвили|2



    Лучшие материалы