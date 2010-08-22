19:04 Роджер Федерер: «Кольшрайбер трудный соперник, матч с ним будет непростой»|0
12:04 Станислас Вавринка: «С тех пор, как я стал отцом, я хорошо играю»|0
10:24 Рафаэль Надаль: «Почувствовал дискомфорт в ноге»|122
10:14 Рафаэль Надаль: «Каждый момент на корте использую, чтобы прогрессировать»|0
19:34 Ллейтон Хьюитт: «В матче с Надалем постараюсь сделать все, что смогу, и сделать это хорошо, черт побери»|44
17:57 Рафаэль Надаль: «Это очень важно – с каждым днем играть все лучше, no?»|24
13:51 Ллейтон Хьюитт: «О Рафе не задумаюсь, пока не пройду Истомина»|0
12:43 Денис Истомин: «Мне надо улучшать свою игру, чтобы обыгрывать таких игроков, как Вердаско»|0
08:45 Фернандо Вердаско: «Если честно, я не ожидал, что буду в финале»|0
13:50 Денис Истомин: «Впервые в карьере сыграю в полуфинале турнира АТР»|1
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