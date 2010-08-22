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    Теннис Денис Истомин – Не определен

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    Денис ИстоминУзбекистан
    Не определен
    Турнир Pilot Pen Tennis. Мужчины. Нью-Хейвен, США, август. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 22 августа 2010
    Статус матча перенесен
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    Видео

    Будущие соперники

    1/16 финала –  Бенжамин Беккер
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